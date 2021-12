La definizione e la soluzione di: Il gruppo musicale di Kurt Cobain. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NIRVANA

Curiosità : Il gruppo musicale di Kurt Cobain

Kurt Donald Cobain (Aberdeen, 20 febbraio 1967 – Seattle, 5 aprile 1994) è stato un cantautore e chitarrista statunitense, frontman del gruppo musicale ... Significato nirvana

nirvana s. m. dal sanscr. nirva?a «estinzione», invar. – Nel buddismo, stato perfetto di pace e felicità, culmine della nella corrente dell’esistenza, nella fusione senza intermediari in Dio, nell’amato nirvana ( Pietro Citati ). In psicanalisi, principio del n., la caratteristica tendenza della s. m. dal sanscr. nirva?a 'estinzione', invar. - 1. relig. nel buddismo, stato perfetto di pace e felicità, culmine della vita ascetica consistente nell'assenza di ogni sensazione. 2. estens. stato di beatitudine serena pace, quiete, serenità, tranquillità. ? distacco, indifferenza Definizione Treccani

