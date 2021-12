La definizione e la soluzione di: Grave separazione religiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCISMA

scisma (ant. scìsmate) s. m. dal lat. tardo schisma, che è il gr. che si produce all’interno di un gruppo organizzato, di un partito, di un movimento artistico o letterario, e sim.: le correnti più rigide del partito minacciavano uno scisma. scisma s. m. dal lat. tardo schisma, gr. skhísma, der. di skhízo 'dividere' pl. -i. - 1. teol., stor. separazione di un gruppo di fedeli dal corpo della Chiesa cattolica. 2. estens. divisione all'interno di un gruppo organizzato, di un movimento e sim., per il sopravvenire di contrasti, Definizione Treccani

