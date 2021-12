La definizione e la soluzione di: È Grande quello attorno a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : RACCORDO ANULARE

Curiosità : e Grande quello attorno a Roma

quello di una Roma, e con essa l’Italia intera, più grande quanto a monumentalità, legata anche esteriormente all’antico volto imperiale della Roma Cesarea ... Significato raccordo%20anulare

anulare agg. e s. m. dal lat. anularis, der. di anulus «anello». – 1. Che ha forma di anello; per es., in astronomia, eclisse a. di Sole; nella rete stradale, raccordo a. (v. raccordo, n. 2 a). 2. s. m. Quarto dito della mano, così detto perché è il CATEGORIA: ANATOMIA anulare agg. dal lat. anularis, der. di anulus 'anello'. - che ha forma di anello: circuito, raccordo a. ad anello, ad anfiteatro, circolare, rotondo, tondo. Definizione Treccani

