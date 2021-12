La definizione e la soluzione di: Grande __ = New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MELA

Curiosità : Grande __ = New York

New York (disambigua). Disambiguazione – "New York City" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi New York City (disambigua). New York City ... Significato mela

méla s. f. lat. pop. melum (gr. attico µ????) vincere, sopraffare. 3. Con altri usi estens. e fig.: a. Nome di varî oggetti in forma di mela o di palla. Nel gergo sport. ha talvolta indicato la palla del tennis o il pallone di CATEGORIA: ALIMENTAZIONE mela 'mela s. f. lat. pop. melum gr. attico me^lon per il class. malum gr. dorico mâlon. - 1. bot. a. il falso frutto del melo, di forma per di mele ? ?. b. denominazione di altri frutti, più o meno della forma della mela: m. cotogna ? Espressioni: mela grana ? ?. 2. estens. a. fam. al plur., nella donna, i due CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

