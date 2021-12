La definizione e la soluzione di: La grande costellazione con una famosa cintura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORIONE

Curiosità : La grande costellazione con una famosa cintura

Orione (costellazione). Il termine Cintura di Orione (Cr 70) o Balteo di Orione, indica un insieme di tre stelle al centro della costellazione di Orione ... Significato orione

Neologismi (2008) orionino s. m. e agg. Seguace dell’insegnamento di san Luigi Orione 1940) o membro della congregazione religiosa da lui fondata; a essa relativo. ? Don Luigi Orione nasce a Pontecurone (Alessandria) nel giugno del 1872 e muore a Sanremo il 12 marzo Definizione Treccani

Altre definizioni con grande; costellazione; famosa; cintura; grande __ = New York; Il grande capo inglese; È grande quello attorno a Roma; Un Marlon del cinema USA e grande divo; La costellazione del Serpentario; L astro più luminoso della costellazione del Toro; La costellazione di cui fa parte Aldebaran; La più splendente stella della costellazione della Volpetta; Lo è l anatroccolo della famosa fiaba danese; Città romagnola famosa per la movida estiva; Quartiere di Roma con una famosa banda; Una sua frase famosa è Donne, è arrivato l __; Specie di sciarpe da indossare sui fianchi a mo' di cintura ; Rendono superflua la cintura ; cintura per la geisha; Il classico impermeabile con la cintura ; Cerca nelle Definizioni