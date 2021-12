La definizione e la soluzione di: Grande città dell antichità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERSEPOLI

Curiosità : Grande citta dell antichita

le Antichità Giudaiche, Erode il Grande scrisse le proprie Memorie, ma è assai incerto se Flavio le abbia consultate direttamente. Erode il Grande non ... Significato persepoli

shiraz ‹šiiràa?› (o sciràz) s. m. – Tappeto persiano prende il nome dalla città di Shiraz, nell’Iran meridionale (non lontano dall’antica Persepoli ), ricercato sul mercato per i colori intensi del campo (quasi sempre rosso cupo, o CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN Definizione Treccani

