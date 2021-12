La definizione e la soluzione di: Il grande capo inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BOSS

Curiosità : Il grande capo inglese

Il grande capo (The Boss Of It All) è un film del 2006 diretto da Lars von Trier. Debutta in questo film la tecnica dell'automavision. L'attore Jens Albinus ... Significato boss

boss ‹bòs› s. angloamer. dall’oland. baas «zio; mastro» (pl. bosses , anche con sistemi illegali, un ampio potere di controllo su determinate attività: i boss della malavita, della mafia, della droga, dei mercati generali, del pugilato, ecc. Scherz boss b?s, it. b?s s. angloamer. dall'oland. baas 'zio; mastro', usato in ital. al masch. - 1. chi è a capo di un'organizzazione, per lo più criminale: i b. della malavita, della finanza alto papavero, barone, capo, scherz., spreg. capoccia, grosso calibro, magnate, padrino, padrone, Definizione Treccani

Altre definizioni con grande; capo; inglese; grande __ = New York; È grande quello attorno a Roma; Un Marlon del cinema USA e grande divo; Imbarcazione di servizio di... una più grande ; Si mangia a capo danno con le lenticchie; Il capo della Chiesa ortodossa russa; Comune a ovest di Firenze contiguo al capo luogo; La pietra che ornava i copricapo dei Faraoni; Una band inglese che spopolava; La luna inglese ; Per esempio chi parla italiano, inglese e francese; La cantante inglese di Electricity e One kiss; Cerca nelle Definizioni