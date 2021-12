La definizione e la soluzione di: Grafia un tempo usata in Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOTICA

Curiosità : Grafia un tempo usata in Germania

Nelle grafie desuete si scriveva ou, come in francese, u come in italiano, ô, nella grafia chiamata birichinòira o grafìa dël caplèt, ö nella grafia settecentesca ... Significato gotica

gòtico agg. e s. m. dal lat. tardo Gothicus (pl. m. -ci). – 1. ; g. fiorito o fiammeggiante (o anche, con termine fr., flamboyant), l’ultima fase dell’arte gotica, dall’inizio del sec. 15° alla metà del 16°, in cui l’architettura perde in gran CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

