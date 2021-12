La definizione e la soluzione di: Gode nel far soffrire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

sàdico agg. dal fr. sadique, tratto da sadisme «sadismo» (pl. m. -ci). da sadismo: soggetto, individuo s.; è un s.; questo delitto è certamente opera di un sadico. Per estens., di chi si diverte a tormentare gli altri, a punzecchiarli con parole o sadico 'sadiko dal fr. sadique, tratto da sadisme 'sadismo' pl. m. -ci. - ¦ agg. 1. psicol. affetto da sadismo masochista. 2. estens. che si diverte a tormentare gli altri, con parole o azioni che suscitino irritazione, disagio, sofferenza e sim.: atteggiamento s.; persona s. Definizione Treccani

