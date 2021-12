La definizione e la soluzione di: Ha gli stessi connotati d un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOSIA

Curiosità : Ha gli stessi connotati d un altro

Gabriele D'Annunzio (in realtà opera dei due registi, che si finsero invece essi stessi il figlio Gabriellino D'Annunzio), ha tra i protagonisti un attore-sosia ... Significato sosia

. m. e f. dal lat. Sosia, nome del servo di Anfitrione nella commedia Amphitruo di Plauto (e quindi dell’Amphitryon di Molière); di lui Mercurio prende l’aspetto, generando equivoci e scene comiche, invar. – Persona somigliantissima a un’altra, tanto da poter essere scambiata per questa: è proprio 's?zja s. m. e f. dal lat. Sosia, nome del servo di Anfitrione nella commedia Amphitruo di Plauto; di lui Mercurio prende l'aspetto, generando equivoci e scene comiche, invar. - persona somigliantissima a un'altra, tanto da poter essere scambiata per questa: è proprio il suo s.; a meno che Definizione Treccani

