La definizione e la soluzione di: Gli insetti come cicale e cimici.

Soluzione 8 lettere : EMITTERI

Curiosità : Gli insetti come cicale e cimici

di insetti rinvenuti risalgono al Devoniano. L'eterogeneità nella morfologia, nell'anatomia, nella biologia e nell'etologia ha conferito agli insetti, da ... Significato emitteri

emìtteri s. m. pl. lat. scient. Hemiptera, comp. di hemi- «emi-» e -pterus «-ttero». – Superordine di insetti (sinon. di rincoti), di forma e dimensioni molto diverse, che comprende gli ordini eterotteri e omotteri: vi appartengono cimici, cicale, afidi, cocciniglie, ecc.; hanno apparato boccale gorgo'?one s. m. lat. gurgulio, var. di curculio. - zool. insetto degli emitteri, dannoso parassita dei vegetali afide, curculionide, ? pop. pidocchio delle piante. Definizione Treccani

