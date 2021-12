La definizione e la soluzione di: Gli applausi che fanno alzare in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OVAZIONI

Curiosità : Gli applausi che fanno alzare in piedi

ginocchio destro), ma sarà comunque lui ad alzare al cielo il trofeo. Ripresosi dall'infortunio, Totti tornò in campo all'inizio della stagione successiva ... Significato ovazioni

Neologismi (2008) dipietrino s. m. e agg. Sostenitore di Antonio (Foglio, 29 aprile 1998, p. 2) • Dopo la concione all’aperto, inebriato dalle ovazioni dei dipietrini, Roberto Zaccaria è entrato nel Palavobis convinto di essere la primadonna entusiastico entu'zjastiko agg. dal gr. enthousiastikós pl. m. -ci. - che dimostra entusiasmo: fu accolto con e. ovazioni acceso, appassionato, ardente, caldo, caloroso, entusiasta, fervido, festoso. distaccato, freddo, indifferente. gelido. Definizione Treccani

Altre definizioni con applausi; fanno; alzare; piedi; Ardente come certi applausi ; Procura applausi al portiere; Finiscono male... fra gli applausi ; Approvare con applausi ed esultanza; Lo fanno i ristoranti take away; Ne fanno parte Chiavari e Rapallo; fanno lavoro con loro; Le giovani di cui fanno parte Qui, Quo e Qua; Si fa nel calcio per incalzare l avversario ing; Il tempio che Pericle fece innalzare in Atene; alzare ... in mezzo; Erigere, innalzare ; Dopo la vendemmia, un tempo si faceva con i piedi ; Ardono sotto ai piedi del pirobate; Si indossano ai piedi in casa oppure in spiaggia; Accessori per i piedi , scarpe; Cerca nelle Definizioni