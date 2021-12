La definizione e la soluzione di: Gli alberi che non perdono le foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SEMPREVERDI

Curiosità : Gli alberi che non perdono le foglie

metà dell'intero paese. Le foreste temperate hanno quasi sempre una specie dominante di alberi decidui (che perdono tutte le foglie nello stesso periodo ... Significato sempreverdi

quercéto s. m. dal lat. quercetum, der. di quercus -us querce (anche querceta). I querceti, che possono essere sempreverdi o decidui, a seconda che siano formati da querce sempreverdi (come il leccio ) o caducifoglie (come la roverella pluviale dal lat. pluvialis, der. di pluvia 'pioggia'. - ¦ agg. 1. meteor. che si riferisce alla pioggia, che ha origine dalla pioggia e sim.: acqua p. ? piovano. 2. geogr. di foresta, vegetazione e sim., ricca di specie arboree sempreverdi equatoriale, tropicale. ¦ s. m. edil. canale verticale di scarico delle acque pluviali CATEGORIA: METEOROLOGIA Definizione Treccani

