La definizione e la soluzione di: Giovanni : Dimartedì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FLORIS

Curiosità : Giovanni : Dimartedi

Dimartedì (reso graficamente anche come diMARTEDÌ) è un talk show politico condotto da Giovanni Floris dal 16 settembre 2014. Va in onda su LA7 il martedì ... Significato floris

Neologismi (2008) vespizzazione s. f. (iron.) L’adeguamento al modello delle trasmissioni ( Aldo Grasso , Corriere della sera, 19 aprile 2005, p. 3, In primo piano) • torna Giovanni Floris , per la prima volta da esterno Rai: il giornalista ha lasciato il posto fisso in fiore 'fjore s. m. lat. flos floris. - 1. bot. apparato riproduttore delle angiosperme: f. secchi; un mazzo di f. ? infiorescenza. ? Espressioni: fior di passione passiflora; fig., fiore all'occhiello ? ?; fig., fiori d'arancio matrimonio, nozze, sposalizio. ? Locuz. prep.: fig., in CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

