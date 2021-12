La definizione e la soluzione di: La giostra con i torelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RODEO

Curiosità : La giostra con i torelli

quartieri della Giostra del Saracino di Arezzo. Il gruppo scultoreo in bronzo rappresenta un leone in posizione aggressiva a bocca aperta e con artigli estroflessi ... Significato rodeo

rodeo ‹rodhéo› s. m., spagn. der. di rodear «girare intorno; roteare», a sua volta der. del lat. rota «ruota»; i sign. qui registrati sono stati assunti dall’uso della parola nei territorî dell’Ovest dell’America Settentr.. – 1. a. Accerchiamento del bestiame, spec. vaccino, per contarlo e Definizione Treccani

