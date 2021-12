La definizione e la soluzione di: Giorgio, il re della moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARMANI

Curiosità : Giorgio, il re della moda

La Giorgio Armani S.p.A. è un'azienda italiana che opera nel campo della moda, del design e del lusso, fondata da Giorgio Armani e Sergio Galeotti nel ... Significato armani

Neologismi (2008) armanizzare v. tr. (scherz. iron.) Armonizzare con il gusto dello stilista italiano Giorgio della sera, 7 ottobre 2002, Corriere Economia, p. 22). Derivato dal nome proprio (Giorgio) Armani con l’aggiunta del suffisso -izzare. Già attestato nel Corriere della sera del 17 Definizione Treccani

Altre definizioni con giorgio; della; moda; Il Profeta dipinto da giorgio Vasari; giorgio Morandi dipinse i suoi monti nel 1929; Può precedere Franco, giorgio e Luigi; Il partito che fu guidato da giorgio Almirante; Specialità della cucina milanese; La Lady della canzone; Consulta l oracolo della Diva Bottiglia; Dopo il segno della Croce; Crea per le case di moda ; A la __, cioè alla moda ; Una fucina della moda ; Le piume dell airone di moda nel XX secolo; Cerca nelle Definizioni