La definizione e la soluzione di: È il gioco nazionale degli Inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRICKET

Curiosità : e il gioco nazionale degli Inglesi

La nazionale di calcio dell'Inghilterra (in inglese England national football team) è la selezione calcistica rappresentativa dell'Inghilterra ed è posta ... Significato cricket

cricket ‹krìkit› s. ingl. di etimo incerto, usato in ital. al masch. – Sport molto popolare fra i popoli di lingua inglese, e particolarm. in Gran Bretagna, che si pratica su terreno erboso fra squadre di undici giocatori; uno di questi, il battitore, armato di mazza, difende la porta contro la 1. Sport della palla: badminton o volano, ping-pong o tennis da tavolo, racchettoni, racquets, squash, tamburello, tennis; baseball, cricket, softball; basket o pallacanestro; calcetto, calcio, football americano, australiano, canadese, palla ovale o rugby; criquet, golf, lacrosse, minigolf; palla Definizione Treccani

