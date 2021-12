La definizione e la soluzione di: Un gioco di carte per famiglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : MERCANTE IN FIERA

Curiosità : Un gioco di carte per famiglie

Un gioco di carte è un qualunque gioco che necessita l'uso di carte da gioco, sia tradizionali sia specifiche per il gioco. I giocatori devono disporsi ... Significato mercante%20in%20fiera

fièra1 s. f. lat. tardo feria, propr. «giorno festivo, vacanza»: v. feria. si raccogliono quei mercati che comunemente fiere sono addomandate (T. Tasso); f lo più offerti in dono a tale scopo. Locuzioni: mercante in f., gioco di carte (v. mercante); o che Definizione Treccani

Altre definizioni con gioco; carte; famiglie; Un colpo nel biliardo e nel gioco delle bocce; Quello della Bastiglia è un gioco da tavola; Videogioco da cui sono nati alcuni film: Tomb __; Programma TV per ragazzi col videogioco Stellaris; carte sio: Cogito __ sum; carte llo su alcuni cancelli: __ al cane; Nelle carte piacentine con coppe, denari e spade; Viene segnalato da carte lli triangolari; In alcune culture sono combinati dalle famiglie ; Distinguono le famiglie ; Comprende più famiglie della stessa origine; Una delle otto sottofamiglie dei Bovidi; Cerca nelle Definizioni