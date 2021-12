La definizione e la soluzione di: Gioco d azzardo a carte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BACCARÀ

Curiosità : Gioco d azzardo a carte

sociali. Gioco astratto Gioco d'azzardo Gioco di carte Gioco di costruzione Gioco di logica Gioco da tavolo Gioco di ruolo Gioco di comitato Gioco di ruolo ... Significato baccarà

bàccara (o bàcchera) s. f. (anche bàccaro, e ant. CLASS='variante_lemma'>bàccari, bàccare, s. m.) dal lat. bacc(h)aris, gr. ß???a???: v. baccari. – Nome tosc. dell’asaro europeo (v. asaro). CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN baccarà s. m. dal fr. baccara, di etimo incerto. - gio. gioco d'azzardo con le carte tra un banchiere e due gruppi di giocatori ? chemin de fer. ? Espressioni: baccarà all'italiana macao. Definizione Treccani

