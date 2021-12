La definizione e la soluzione di: Si in ginocchia al confessionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PECCATORE

Curiosità : Si in ginocchia al confessionale

confessione. Si afferma nel tardo medioevo, è fabbricato negli stili delle diverse epoche e può accedere a un altro mobile (confessionale, banco, altare) ... Significato peccatore

peccatóre s. m. (f. -trice, non com. -tóra) lat. tardo, eccles., peccator commette o ha commesso peccati, chi pecca abitualmente: Noi fummo tutti già per forza morti, E peccatori infino a l’ultima ora (Dante); acciò che io, se vivuto son come p., almeno peccatore pek:a'tore s. m. lat. tardo, eccles., peccator -oris, der. di peccare 'peccare' f. -trice. - 1. teol. chi commette o ha commesso peccati ? pecorella smarrita. 2. estens., scherz. chi è dedito ai piaceri della vita crapulone, gaudente, libertino, vitaiolo, viveur. Definizione Treccani

