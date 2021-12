La definizione e la soluzione di: Giallo bruno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OCRA

Curiosità : Giallo bruno

genere, spesso il genere giallo si sovrappone con altri generi letterari, come la fantascienza e il romanzo storico. Il genere giallo è diviso tradizionalmente ... Significato ocra

òcra s. f. dal lat. ochra, gr. ???a, affine a ????? «giallo». – 1. In mineralogia, varietà terrosa di ematite (o. rossa) o di limonite (o. gialla), usata per la preparazione di sostanze coloranti, mediante essiccamento, macinazione ed eventuale depurazione. Il termine indica anche altri minerali ocra '?kra dal lat. ochra, gr. ?khra, affine a okhrós 'giallo'. - ¦ s. m., invar. colore tra giallo oro e bruno ? giallo. ¦ agg. invar. di colore ocra ? giallo.

