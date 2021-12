La definizione e la soluzione di: Un giaciglio teso tra due alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AMACA

Curiosità : Un giaciglio teso tra due alberi

visitava e confortava i malati e non era insolito che offrisse il proprio giaciglio ai senzatetto per dormire lei stessa per terra, sotto la copertura del ... Significato amaca

amàca s. f. dallo spagn. hamaca, voce di origine caribica. – 1. Giaciglio di rete o tela, originario dei paesi tropicali, sospeso per le estremità a due sostegni (alberi, pali o altro). 2. non com. Branda, nelle marine militari. CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN letto 'l?t:o s. m. lat. lectus. - 1. arred. mobile destinato al riposo e al sonno lett. alcova, spec. se misero giaciglio, coniugale lett. talamo. ? amaca, scherz. cuccia, culla. ? Espressioni: andare a letto coricarsi; fig., eufem., andare a letto con qualcuno avere un rapporto sessuale volg. chiavare ø, fam. Definizione Treccani

