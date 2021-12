La definizione e la soluzione di: Giace tra monti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VALLE

Curiosità : Giace tra monti

patrimoni dell'umanità nel 2003. Il sito è costituito da otto Sacri Monti realizzati tra la fine del XV e del XVIII secolo: il Sacro Monte di Varallo, il ... Significato valle

valle s. f. lat. vallis (o valles) -is. – 1. per indicare la terra, in quanto sede di dolore per l’uomo; anche assol.: Al passar questa valle Piacciavi porre giù l’odio e lo sdegno (Petrarca). In Dante, la parola è più volte valle s. f. lat. vallis o valles -is. - 1. geogr. ampia depressione tra due pendici montuose, spesso attraversata longitudinalmente da un corso d'acqua vallata, un pendio: precipitare a v. ? giù, in basso. a monte. ? in alto, su.? Perifr. prep.: a valle di nella parte inferiore di a monte di. 2. marin. parte più bassa dell'onda Definizione Treccani

Altre definizioni con giace; monti; giace sulla soglia; Nel mito, demone maschile che giace sui dormenti; Mitico demone femminile con cui giace re nei sogni; giace nte in magazzino; I monti siciliani detti Caronie; Giorgio Morandi dipinse i suoi monti nel 1929; Il ghiacciaio dei monti Grossglockner in Austria; Paolo __, papa monti ni; Cerca nelle Definizioni