La definizione e la soluzione di: Il geloso verdiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OTELLO

Curiosità : Il geloso verdiano

Curiosità : Il geloso verdiano

Otèllo (anche otèllo) s. m. – Propr., nome del protagonista della tragedia Othello, the Moor of Venice (1604 circa) di Shakespeare, usato antonomasticamente per indicare un marito, o un uomo in genere, geloso in modo ossessivo: essere un O., fare l’Otello. impersonare der. di persona, col pref. in-¹ io impersóno, ecc.. - ¦ v. tr. 1. dare individualità concreta a una qualità astratta e sim.: Tartufo impersona l'ipocrisia , rappresentare, simboleggiare. 2. di un attore, assumere una parte: i. sulla scena Otello fam. fare, fare la parte di, interpretare, recitare. ¦ impersonarsi v. intr. pron Definizione Treccani

