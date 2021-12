La definizione e la soluzione di: Gambe pelose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ZAMPE

Curiosità : Gambe pelose

marrone e i pantaloni alla zuava, che gli consentivano di esporre le sue gambe pelose, oggetto di molte sue battute. Nell'inverno 85/86 indossava calzini blu ... Significato zampe

Neologismi (2008) cane a sei zampe loc. s.le m. inv. Il gruppo Eni, che ha per simbolo , 1° marzo 2002, p. 22, Economia) • Sul fronte del Nordeuropa, il Cane a sei zampe dovrà … vedersela con una concorrenza di tutto rilievo all’interno della «short list» che verrà zampa 'tsampa s. f. forse incrocio di zanca con gamba. - 1. anat. intero arto di un animale, con funzione ambulatoria, ma anche natatoria, di presa dell'alimento, : giù le z.!; muovi le z.! ? gamba, mano, piede. ? Locuz. prep.: su o a quattro zampe con le ginocchia e le mani appoggiate in terra, spec. riferito a bambini che non hanno Definizione Treccani

