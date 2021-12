La definizione e la soluzione di: Funghi in insalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVOLI

Curiosità : Funghi in insalata

ovolare agg. der. di ovolo. – Che si riferisce agli ovoli (dell’olivo): zona o., la parte del fusto in cui si trovano gli ovoli. Definizione Treccani

Altre definizioni con funghi; insalata; Intossicati dai funghi ; Una spora che si forma sui funghi ; Ottimi funghi ; Sinonimo di funghi ; Un terreno a insalata ; Un condimento per l insalata ; L insalata di verdura a cubetti con maionese; Non mancano nell'insalata di mare;