La definizione e la soluzione di: Se è frugale, è leggero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PASTO

Curiosità : Se e frugale, e leggero

della cena è pressoché comparabile con quella del pranzo tradizionale, anche se in alcuni paesi, ad es. la Germania, diventa un pasto più frugale di quello ... Significato pasto

pasto1 part. pass. dal lat. pastus, part. pass. di pascere «pascere». – Forma ant. per pasciuto (v. pascere). pasto s. m. lat. pastus -us, der. di pascere 'pascere'. - 1. atto del mangiare, spec. in quanto si compie ogni giorno e a ore determinate: fare tre p. al giorno; mangiare . desinare, merenda, pranzo, refezione, spuntino. 2. estens. insieme degli alimenti che si consumano durante il pasto: un p. abbondante, frugale mangiare. ? cibo, vitto. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con frugale; leggero; Così è detto uno stile di vita frugale e austero; frugale , moderato nel bere; Se è frugale e leggero; Rende leggero il volante; È leggero quello di mais; Pratico e leggero ; Un leggero tocco dato con il dito sulla guancia in segno di saluto; Cerca nelle Definizioni