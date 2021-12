La definizione e la soluzione di: Ha la fronte... spaziosissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CALVO

Curiosità : Ha la fronte... spaziosissima

precedente la seconda domenica si ha il pellegrinaggio dei Nudi, uomini scalzi che vanno in processione gridando Viva la nostra Patrona Sant'Arpina (Viva la nostra ... Significato calvo

calvo agg. lat. calvus. – 1. Che non ha capelli, detto della testa o della mucchio» o dell’«acervo»: se chi è chiomato perde un solo capello, non per ciò diventa calvo; ma non lo diventa neppure se perde il secondo capello; e siccome questo vale anche per calvo lat. calvus. - ¦ agg. 1. che non ha capelli: testa c. fam. pelato, spelacchiato, fam. spennato. ? stempiato. capelluto, zazzeruto. 2. ., non com. di terreno o rilievo, spoglio di vegetazione brullo, nudo, spoglio. alberato, boscoso, verdeggiante. ¦ s. m. f. -a persona calva capellone, zazzerone. Definizione Treccani

Altre definizioni con fronte; spaziosissima; E di fronte a Windsor; Coprire di goccioline come il sudore la fronte ; Quando è alta... la fronte scotta; Corto ciuffo di capelli sulla fronte ; Cerca nelle Definizioni