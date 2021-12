La definizione e la soluzione di: In fondo a Kiev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EV

Curiosità : In fondo a Kiev

559167°E50.434167; 30.559167 Il monastero delle grotte di Kiev (in ucraino: ?????-????????? ?????? in russo: ?????-????????? ??????, traslitterato: Kievo-Pecerskaja ... Significato ev

eV. – Simbolo di elettrone-volt, unità di misura di energia usata nella fisica atomica . eu- dal gr. eu, éu- 'bene¹'. - 1. Primo elemento di parole composte che significa 'bene, buono' spesso assume la forma ev-. 2. biol. Pref. col sign. di 'vero'. Definizione Treccani

Altre definizioni con fondo; kiev; Lo scavo sul fondo del mare; Recipiente da tavola, piano o fondo ; Parlottare sommesso di sottofondo ; Composto da fondo tinta, cipria, rossetto..; Si parla a kiev ; Titolato undici di kiev ; Squadra di calcio di kiev con maglia blu e bianco; Lo Stato con kiev e Odessa; Cerca nelle Definizioni