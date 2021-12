La definizione e la soluzione di: In fondo agli Zulu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LU

Curiosità : In fondo agli Zulu

Regno Zulu, a volte chiamato Impero Zulu, è stato un regno sviluppatosi all'interno del Sudafrica attuale nel XIX secolo grazie all'opera di Shaka Zulu. Il ... Significato lu

Lu. – 1. Simbolo dell’elemento chimico lutezio. 2. In acustica, del loudness, come unità di misura . devolution di:v?'lu:??n, it. devo'lu?on s. ingl. dal lat. tardo devolutio -onis, der. di devolvere 'devolvere, restituire', usato in ital. al femm. - trasferimento di un diritto, spec. di quello di legiferare, da un organo all'altro, in partic. dal parlamento nazionale alle regioni Definizione Treccani

