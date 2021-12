La definizione e la soluzione di: Le foglioline per il mojito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MENTA

Curiosità : Le foglioline per il mojito

Bourbon. Si può pensare il mint julep verosimilmente come ad una granita di menta con Bourbon e con una guarnizione di foglioline di menta, allo scopo di ... Significato menta

ménta s. f. lat. menta o mentha, affine al gr. µ????. con un bicchiere di m., con una m. fredda; succhiare una m.; acquistare due etti di mente; m. glaciale, nome commerciale di un tipo di liquore e anche di caramelle con essenza di CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA sementa se'menta s. f. der. di sementare; nel sign. 2, è var. di semente. - 1. agr. operazione di seminare: il tempo della s. ? SEMINA. 2. agr. con valore collettivo, quantità di ovuli fecondati che viene affidata alla terra perché se ne sviluppi una nuova pianta: Il campo è bianco, Definizione Treccani

