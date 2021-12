La definizione e la soluzione di: Il foglietto nei medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BUGIARDINO

Curiosità : Il foglietto nei medicinali

Il foglietto illustrativo (comunemente detto bugiardino) è il foglio allegato ai medicinali contenente descrizione (principio attivo), destinazione d'uso ... Significato bugiardino

bugiardino s. m. dim. di bugiardo, fam. – Foglietto di istruzioni dei medicinali, con allusione scherz. alla loro scarsa attendibilità. uso² s. m. lat. usus -us, der. di uti 'usare', part. pass. usus. - 1. a. il servirsi di una cosa in modi e per scopi particolari: si consiglia l'u. delle catene; oggetto USARE v. tr. 1. a; istruzioni per l'uso avvertenze, di farmaci fam. bugiardino, di farmaci e sim. foglio illustrativo; mettere fuori uso ? ?. ? Locuz. prep.: d'uso che Definizione Treccani

Altre definizioni con foglietto; medicinali; foglietto giallo che si attacca e si stacca ing; I famosi cioccolatini con la frase in un foglietto ; foglietto pubblicitario; È indicata sul foglietto illustrativo dei farmaci; medicinali che si spalmano; Assorbire medicinali da naso; La tecnica della preparazione dei medicinali ; medicinali che alleviano il dolore; Cerca nelle Definizioni