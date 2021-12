La definizione e la soluzione di: Fodera le giacche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SATIN

Curiosità : Fodera le giacche

forma all'indumento, da imbottiture per le spalle, da una fodera interna di seta o di tessuto sintetico. La giacca è spesso accompagnata da un paio di pantaloni ... Significato satin

satin ‹sat?'› s. m., fr. dal nome arabo, Zaitun, di una città , un gilè di s. nero (Bufalino). 2. In botanica, legno s., lo stesso che legno seta (v. seta, n. 1 e); legno di noce s., lo stesso che legno di noce satinato (v. satinato, n. 3 b). CATEGORIA: MODA satin sa't?~, it. sa't?n s. m., fr. dal nome arabo, Zaitun, di una città cinese da cui proveniva il tessuto. - tess. tessuto di cotone liscio similealla seta ? rasatello, rasato, raso, rasone, zanella. Definizione Treccani

