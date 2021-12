La definizione e la soluzione di: La foce dell Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GE

Curiosità : La foce dell Adige

portata media annua presso la foce. Nasce presso il passo Resia (Reschenpass) nell'Alta Val Venosta (Obervinschgau) in Alto Adige e sfocia nel mare Adriatico ... Significato ge

gè s. m. – Adattamento del fr. jais «giaietto»: leggeva su un taccuino che aveva cavato dalla borsetta punteggiata di gè (Pratolini). . plagia 'pendio, costa di monte' e 'spiaggia', forse incrocio del lat. plaga 'regione' con il gr. plágia 'pendenze, coste, fianchi' pl. -ge, lett. - 1. ant. a. tratto di terreno in pendenza declivio, pendio. b. terreno pianeggiante e ? PIANURA. 2. poet. luogo lett. plaga Definizione Treccani

Altre definizioni con foce; dell; adige; Antica città greca nella Misia fondata da foce si; foce di fiume a triangolo; La foce del fiume di Pisa; Centro di foce ; L isolotto di Napoli su cui si trova Castel dell Ovo; Emilio __, artista italiano dell a pop art; Invece dell a cinepresa; Se di lasagne, è un classico dell a cucina emiliana; La seconda città per abitanti dell Alto adige ; Una città del Trentino Alto adige ; Sono distanti in Alto adige ; Nativi della val d'adige ; Cerca nelle Definizioni