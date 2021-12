La definizione e la soluzione di: Fiorellino azzurro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERVINCA

Curiosità : Fiorellino azzurro

Fiorellino è un brano scritto da Riccardo Zara e interpretato dal gruppo I Cavalieri del Re come sigla dell'anime I fantastici viaggi di Fiorellino. ... Significato pervinca

pervinca s. m. e f. dal lat. pervinca, di origine incerta. – 1. s. f. Nome .). 2. Con uso di s. m., invar., colore azzurro-violaceo, simile a quello dei fiori della pervinca: un p. molto delicato; un cielo di p.; occhi di p.; anche in funzione appositiva blu o blé o bleu blø adattam. del fr. bleu radd. sint., invar. - ¦ agg. azzurro scuro: cielo b.; abito b. ? azzurro, bluette, poet. cerulo, lett. cesio, poet. cilestrino, cobalto, indaco, oltremare, pervinca, turchese, turchino. ? Espressioni con uso fig.: avere o prendersi una paura o una fifa Definizione Treccani

