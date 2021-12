La definizione e la soluzione di: Fiore giallo-verdognolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RESEDA

Curiosità : Fiore giallo-verdognolo

un involucro di 4 brattee (foglia modificata che protegge il fiore) di colore verdognolo sfumato di rosso, che si sviluppano prima della fogliazione. ... Significato reseda

re?èda s. f. lat. scient. Reseda, dal lat. class. reseda alcune in Italia . La specie più nota è la Reseda odorata, nota con il nome di amorino, erba odore pungente; l’olio di r. è un infuso dei fiori di reseda in olio d’oliva o di semi. amorino s. m. dim. di amore. - 1. artist. personificazione del dio Amore in forma di fanciullo nudo e alato cupido, puttino, putto. 2. arred. divano per due persone, in forma di S orizzontale, in uso nel sec. 18o causeuse, vis-à-vis. 3. pop. nome di una pianta erbacea appartenente al genere Reseda reseda. Definizione Treccani

