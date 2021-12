La definizione e la soluzione di: Finito o stipulato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCLUSO

Curiosità : Finito o stipulato

4 000-6 000 uomini prussiani le perdite furono circa 700. Il 29 gennaio venne stipulato un armistizio di alcune settimane, che non tenne conto della zona del ... Significato concluso

conclùdere (meno com. conchiùdere) v. tr. dal lat. concludere, comp. valore neutro, operare in modo utile: con le chiacchiere si conclude assai poco; non ho concluso nulla di buono in tutta la giornata. 2. a. Chiudere, terminare, spec. un discorso fatto¹ agg. part. pass. di fare. - 1. costituito, formato: f. a mano; f. di ferro costruito, fabbricato. ? Espressioni: fatto a che ha una fatto 1. di opera e sim., già completa di tutte le sue parti compiuto, concluso, finito, terminato. 2. di abito venduto già pronto confezionato. fatto a mano, sartoriale Definizione Treccani

