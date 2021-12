La definizione e la soluzione di: Finire in secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARENARSI

Curiosità : Finire in secca

frutto e dei semi classificati tra la frutta secca. Equivocata come una forma estrema di veganismo, in realtà il fruttarismo è una forma di archeodieta ... Significato arenarsi

arenarsi v. intr. pron. der. di aréna (io mi aréno, ecc.). – Restare in secco, incagliarsi, , la pratica si è arenata; le trattative stavano per arenarsi; la ricerca si arenò per mancanza di fondi. ? Part. pass. arenato, anche come agg.: una nave arenata; fig.: gli affari arenarsi v. intr. pron. der. di arena¹ io mi aréno, ecc.. - 1. marin. di imbarcazione, urtare sul fondo marino e rimanere bloccata incagliarsi, restare in secco. . 2. fig. non andare avanti: la discussione si è arenata arrestarsi, bloccarsi, fermarsi, incagliarsi, insabbiarsi. avanzare, continuare, procedere, proseguire Definizione Treccani

