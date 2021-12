La definizione e la soluzione di: La fine del dessert. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RT

Curiosità : La fine del dessert

altri significati, vedi Dessert (disambigua). Il dessert è una portata dolce che viene normalmente servita alla fine del pasto. La parola, infatti, deriva ... Significato rt

Rt. – Simbolo proposto per l’elemento chimico transuranico rutherfordio. charter 't??:rt?, it. 't?arter s. ingl. der., attrav. il fr. ant. chartre, del lat. chartula, dim. di charta 'carta', usato in ital. al masch. - marin. utilizzo provvisorio, dietro pagamento, di una nave mercantile armata ed equipaggiata o di un velivolo per servizi non di linea noleggio Definizione Treccani

Altre definizioni con fine; dessert; Si attendono a fine stagione; Un discorso che non ha mai fine ; Il declamatore fine , detto scherzosamente; Si dice che a questo non ci sia mai fine ; Piccoli dessert o pasticcini; Un tremolante dessert ; Un dessert a base di frutta; Un tremolante... dessert ;