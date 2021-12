La definizione e la soluzione di: Filza di nomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ELENCO

Curiosità : Filza di nomi

la documentazione in Sansepolcro, Archivio Storico Comunale, serie XXX, filza 2; A. Socali, Sansepolcro e il suo territorio dall'Ancien Regime all'impero ... Significato elenco

elènco s. m. dal lat. tardo elenchus (nei due sign.), gr. ??e???? «dimostrazione, prova, , dei candidati, dei collaboratori; e. telefonico; compilare, stendere un e.; registrare, segnare nell’elenco; e. dei poveri, speciale registro, tenuto un tempo dai comuni, in cui elenco e'l?nko s. m. dal lat. tardo elenchus, gr. élenkhos 'dimostrazione, prova, confutazione' pl. -chi. - 1. l'elencare nomi, oggetti, ecc. elencazione, enumerazione, , volume e sim., che registrano ordinatamente nomi, oggetti, ecc.: e. dei libri di testo lista. ? inventario, registro. ? Espressioni: elenco telefonico guida telefonica. Definizione Treccani

