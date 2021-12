La definizione e la soluzione di: Filosofo e teologo greco del sec. III d.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORIGENE

Curiosità : Filosofo e teologo greco del sec. III d.C

a.C.), è stato un filosofo e scrittore greco antico. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico ... Significato origene

origenista agg. e s. m. e f. (pl. m. -i). – Di Origene , filosofo e teologo cristiano del 3° sec. (v. origenismo): dottrine o.; la speculazione origenista. Come s. m. e f., seguace di Origene e delle sue dottrine. Definizione Treccani

