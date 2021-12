La definizione e la soluzione di: Il filosofo tedesco della Critica della ragion pura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : KANT

Curiosità : Il filosofo tedesco della Critica della ragion pura

La Critica della ragion pura (titolo originale Kritik der reinen Vernunft) è l'opera maggiormente nota di Immanuel Kant. L'opera, pubblicata nel 1781 ... Significato kant

kantiano agg. – 1. Relativo al filosofo ted. Immanuel Kant (1724-1804), alle sue dottrine, ai suoi principî e indirizzi: gli scritti k.; la morale k.; il metodo kantiano. 2. Fautore, seguace, continuatore o studioso di Kant e delle sue dottrine: un filosofo k.; anche come sost.: un k., i trascendentale dal lat. mediev. transcendentalis, der. del lat. class. transcendere 'trascendere'. - ¦ agg. 1. filos. nella filosofia di Kant e moderna, che è indipendente e anteriore all'esperienza: logica t. ? a priori. empirico, fenomenico, sperimentale. 2. estens. a. che presenta Definizione Treccani

