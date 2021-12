La definizione e la soluzione di: Filo per pescare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LENZA

Curiosità : Filo per pescare

stato annunciato il nome di Filò per l'opera, ed è stata presentata come la soluzione al traffico tra le città di Pescara e Montesilvano, pur coprendo ... Significato lenza

lènza s. f. lat. tardo lenteum, dal lat. class. linteum (neutro sostantivato dell’agg. spec. sui tronchi di legno e in genere sugli elementi degli scafi di legno. 4. Lenza del capone: in marina, era così chiamato un cavetto fissato opportunamente al gancio del capone lenza 'l?ntsa s. f. lat. tardo lenteum, dal lat. class. linteum neutro sost. dell'agg. linteus 'di lino' incrociato con lentus 'lento, flessibile'. - 1. sport. filo di nailon usato per pescare ? bolentino. 2. fig., roman. persona che la sa lunga: quel ragazzo è una l.! drago, fam Definizione Treccani

Altre definizioni con filo; pescare; filo sofo e teologo greco del sec. III d.C; Il filo sofo tedesco della Critica della ragion pura; Si sedette sotto una spada appesa a un filo ; Il filo sofo cristiano del Dialogo con Trifone; Ceste per pescare aragoste; Uccello che si tuffa in mare per pescare ; Un filo per pescare ; Uncini per ripescare cose; Cerca nelle Definizioni