La definizione e la soluzione di: Filamenti che formano il corpo del fungo.

Soluzione 3 lettere : IFE

Curiosità : Filamenti che formano il corpo del fungo

disposti uno sull'altro formano il micelio, ovvero il corpo vegetativo dei funghi. Nella maggior parte delle specie di fungo le cellule che costituiscono le ... Significato ife

plectènchima s. m. comp. del gr. p?e?t?? «intrecciato» e -enchima di parenchima. – In botanica, struttura miceliare formata da ife strettamente intrecciate e simile a un tessuto; prende il nome di prosenchima quando le ife conservano la loro individualità, e di irriferibile ir:ife'ribile agg. der. di riferibile, col pref. in-². - che non si può riferire per ragioni di convenienza, decenza e sim.: parole i. e ? IRRIPETIBILE 2 Definizione Treccani

filamenti che trattengono il tuorlo al centro dell uovo; I filamenti del corpo del fungo; filamenti del fungo; I filamenti dei funghi;