La definizione e la soluzione di: Il felino che a volte cova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GATTA

Curiosità : Il felino che a volte cova

capacità del felino ad atterrare sulle sue zampe anche dopo una lunga caduta. Perciò, in senso figurato, chi ha sette vite come i gatti riesce sempre a riprendersi ... Significato gatta

ballare v. intr. lat. tardo ballare, prob. dal gr. italiota ßa????? «tripudiare, ballare» freschi, e sim.; b. dalla gioia, dalla contentezza, esultare; prov., quando manca la gatta (o quando la gatta non è in paese) i topi ballano, quando sono assenti i superiori, i gatta¹ s. f. dal fr. gatte, provenz. gata, lat. gabata 'scodella'. - marin. battente stagno disposto subito a poppavia dello sbocco delle cubie sul ponte lavarello. Definizione Treccani

