La definizione e la soluzione di: Felini invidiabili per la vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINCI

Curiosità : Felini invidiabili per la vista

pensai fosse quella giusta. Ho un rapporto particolare con gatti e felini, quindi per me era una scelta azzeccata. Forse Hobbes sarebbe potuto essere un ... Significato linci

linci avv. lat. *illince, per il class. illinc, ant. – Di lì (per indicare moto da luogo, allontanamento): Noi montavam, già partiti di linci (Dante), dove la prep. di è pleonastica (anticam. si trova anche di o da quinci, di o da quindi, per il semplice quinci o quindi Definizione Treccani

