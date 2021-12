La definizione e la soluzione di: Fedele imitazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COPIA

Curiosità : Fedele imitazione

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Imitazione (disambigua). L'imitazione (dalla parola latina imitatio -onis , che discende a sua ... Significato copia

còpia1 s. f. dal lat. copia «abbondanza», der. di ops opis «facoltà, mezzi», . d’auro (Alberti); Cui fu donato in copia Doni con volto amico (Manzoni). 2. Facoltà, di servirsi di una cosa, nelle frasi dare, avere copia: né si dette c. al nimico di venire a ¹ 'k?pja s. f. dal lat. copia 'abbondanza', der. di ops opis 'facoltà, mezzi', col pref. co-, lett. - 1. grande quantità: c. di viveri; gran c. di gente abbondanza, ammasso, non com. caterva, lett. copiosità, lett. dovizia, massa, moltitudine, mucchio, lett. profluvio, profusione Definizione Treccani

