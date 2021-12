La definizione e la soluzione di: Il favoloso rettile capace di uccidere con lo sguardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BASILISCO

Curiosità : Il favoloso rettile capace di uccidere con lo sguardo

aveva portato il più grande rettile vivente mai trovato, il drago di Komodo. Cooper adattò l'idea della spedizione rimpiazzando il rettile con un gorilla ... Significato basilisco

ba?ilisco1 agg. e s. m. (f. -a; pl. m. -chi). – Abitante, nativo della Basilicata ; è forma di coniazione originariamente scherzosa, che concorre nell’uso con basilicatese e col più com. lucano. bazi'lisko dal nome della Basilicata, incrociato scherz. con basilisco 'rettile squamato' pl. m. -chi. - ¦ agg. che è proprio, caratteristico della Basilicata non com. basilicatese, lucano. ¦ s. m. f. -a abitante o nativo della Basilicata ? BASILISCO agg.. Definizione Treccani

