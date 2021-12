La definizione e la soluzione di: Dà da fare agli avvocati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LITE

Curiosità : Da da fare agli avvocati

Venga a fare il soldato da noi è un film del 1971 diretto da Ettore Maria Fizzarotti. Nicoletta Bianchi si arruola nell'esercito cambiando il nome in "Nicola" ... Significato lite

-lite dal gr. ????? «pietra». – Secondo elemento di parole composte della terminologia scientifica, che significa «pietra, in -ite. Per i maschili invece (come aeròlite, coccolìte, ecc.), nei quali il suffisso -lite si alterna spesso con -lito, la pronuncia è oscillante tra sdrucciola e piana. lite s. f. dal lat. lis litis. - 1. contesa aspra e violenta a parole, contrasto animoso tra due o più persone: c'è stata una l. alterco, bisticcio, diverbio, fam. litigata, litigio. discussione, disputa. accordo, conciliazione, pacificazione, rappacificazione. 2. giur., disus. Definizione Treccani

