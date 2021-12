La definizione e la soluzione di: Si fanno con le unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRAFFI

Curiosità : Si fanno con le unghie

compreso. Le unghie caratterizzano le classi rettili, uccelli e mammiferi; la loro struttura si è evoluta filogeneticamente a partire dai rettili, con l'esclusione ... Significato graffi

graffiare v. tr. prob. der. del longob. *krapfo «uncino» (cfr. graffio1) le unghie più o meno profondamente: la sorellina gli ha graffiato la guancia; il gatto lo graffiò a una mano; Cerbero Graffia li spirti ed iscoia ed isquatra (Dante); anche con CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA segnato agg. part. pass. di segnare. - 1. a. di cosa o animale, che riporta un contrassegno, un marchio e sim. contrassegnato, marcato, marchiato. , vizzo. disteso, liscio. c. di cosa, che riporta graffi, scalfitture e sim.: un mobile irrimediabilmente s. graffiato, rigato, scalfito. 2. fig. di avvenimento futuro già Definizione Treccani

Altre definizioni con fanno; unghie; Controlli che si fanno confrontando; Gli applausi che fanno alzare in piedi; Lo fanno i ristoranti take away; Ne fanno parte Chiavari e Rapallo; Le unghie ... feline; Ferito con le unghie ; Minerale dal colore simile a quello delle unghie ; Lo sono le unghie dei gatti; Cerca nelle Definizioni